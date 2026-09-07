Amnistía Internacional critica la inacción de Meta ante los mensajes anti-LGTBI en Hungría

En un informe titulado "Me corroe el alma: La contribución de Meta al discurso anti-LGBTI en Hungría", la ONG afirma que la empresa tecnológica "contribuyó a los efectos negativos sobre los derechos humanos que experimentaron las personas LGBTI en Hungría con sus decisiones en materia de políticas, y no tomó medidas adecuadas para evitar los daños resultantes".

Meta no ha actuado de una manera adecuada contra los riesgos para la comunidad LGTBI, a pesar de que éstos eran "previsibles y estaban bien documentados", subraya el documento.

Amnistía Internacional recuerda que la ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea (UE) exige que Meta "identifique y evite los riesgos sistémicos relacionados con el diseño de sus plataformas para garantizar que sus productos no perpetran abusos contra los derechos humanos ni contribuyen a ellos".

La ONG hace referencia a que, bajo el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán (2010-2026) en el país centroeuropeo, reinaba un ambiente hostil para la población LGTBI, marcado, entre otros motivos, por la prohibición a la Marcha de Orgullo.

A pesar de esa prohibición, la Marcha del Orgullo de Budapest de junio de 2025 se convirtió en la protesta más grande desde la caída del Telón de Acero, concentrando a entre 200.000 y 400.000 personas, según diferentes estimaciones.

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El informe publicado este martes recoge ejemplos de 2023 y 2024 de Háttér Társaság, una organización por los derechos de la comunidad LGTBI, entre ellos comentarios "que propugnaban la violencia física contra las personas LGTBI" y las deshumanizaban, tildándolas de "ratas" o "mutantes".

"Algunos de estos contenidos nocivos permanecieron accesibles durante algún tiempo tras ser denunciados; incluso en algunos casos se comprobó que seguían publicados en marzo de 2026", denuncia AI.

Según la ONG, el hecho de que estos comentarios y contenidos se hayan podido leer por mucho tiempo indica que "persisten las deficiencias en la coherencia y la eficacia de la aplicación de los sistemas de moderación de contenidos de Meta".

"Todos estos resultados plantean la preocupación de que el diseño de Facebook también pueda haber incrementado la exposición de las personas usuarias a contenidos nocivos anti-LGBTI", afirmó Alia Al Ghussain, responsable del Equipo de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas de Amnistía Internacional.