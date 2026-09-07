Bélgica detiene a un ciudadano con nacionalidad belga y china por espionaje en chips

El individuo, de 52 años, nacido en Pekín y residente en Lovaina, fue detenido el pasado 10 de mayo en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem cuando se disponía a volar a China y se encuentra en prisión preventiva desde entonces, señaló la Fiscalía en un comunicado.

"Los hechos se produjeron en el marco de una investigación llevada a cabo por la Policía Judicial Federal de Flandes Oriental, entre otros, por presuntos delitos de espionaje, participación en una organización criminal, abuso de bienes sociales y divulgación ilícita de secretos comerciales", indicó el Ministerio Público.

La investigación tiene relación con la quiebra de una empresa anteriormente establecida en Oudenaarde, especializada en la producción de semiconductores a base de nitruro de galio (BELGAN SRL, conocida anteriormente, respectivamente, como AMI Semiconductor y ON Semiconductor), declarada en quiebra el 31 de julio de 2024, con consecuencias sociales para más de 400 trabajadores.

"Algunos elementos indican que el interesado, que ocupaba un puesto directivo en el área de investigación de la empresa belga, trabajaba paralelamente como directivo de una empresa china dedicada a una actividad de producción similar, creada unos meses después de que asumiera sus funciones y financiada por un fondo de inversión chino", agregó la Fiscalía.

La investigación podría evidenciar "la transferencia ilícita al extranjero de propiedad intelectual especializada y secretos comerciales relacionados con la producción de chips de nitruro de galio".

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Esta tecnología tiene aplicaciones, entre otros ámbitos, en los sectores de los vehículos eléctricos, la aeronáutica y la industria aeroespacial, así como en el militar, precisó la Fiscalía.

En el curso de la investigación ya se han llevado a cabo varios registros y se han incautado soportes de datos y comunicaciones electrónicas, que actualmente están siendo analizados.

Las autoridades buscan a un segundo sospechoso, concluyó el Ministerio Público.