Berlín afirma que su "responsabilidad histórica" con Israel no está por encima del derecho

"Es cierto que el apoyo inquebrantable de Alemania a la existencia y la seguridad del Estado de Israel constituye el núcleo de las relaciones germano-israelíes, como resultado de la perdurable responsabilidad histórica de Alemania", reconoció la agente alemana, Julia Monar, ante los jueces de Naciones Unidas en La Haya.

Sin embargo, subrayó que ese compromiso de Alemania "no implica en modo alguno un desprecio por el derecho internacional", en una respuesta a las acusaciones de Nicaragua en un procedimiento iniciado en 2024 por el apoyo alemán a Israel durante su ofensiva militar en Gaza iniciada en octubre de 2023, tras los ataques del grupo Hamás al territorio israelí.

Managua sostiene que Berlín ha incumplido obligaciones derivadas, entre otras normas, de la Convención sobre el Genocidio y del derecho internacional humanitario.

Monar rechazó que Alemania favorezca prioridades políticas frente a sus obligaciones legales y aseguró que las alegaciones de Nicaragua ofrecen una "imagen inexacta y distorsionada" de la actuación alemana.

Las audiencias que comenzaron este lunes no examinan aún el fondo de esas acusaciones, sino unas objeciones planteadas por Alemania sobre su admisibilidad. Berlín considera que el caso no debería haber llegado al tribunal, pero utilizó su intervención inicial para responder a unas acusaciones que calificó de "muy graves".

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"Todas las exportaciones alemanas de tecnología y equipos militares a Israel, como a cualquier otro país, están sujetas a estrictos requisitos de autorización”, aseguró Monar.

La agente alemana sostuvo que esos controles "no dejan ninguna discrecionalidad a las autoridades alemanas para ignorar las obligaciones de Alemania en virtud del derecho internacional" y defendió que las licencias están sometidas tanto a controles administrativos como judiciales.

Alemania aseguró que desde 2024 no ha autorizado ninguna exportación de "armas de guerra" con destino final a Israel que pueda utilizarse en el conflicto de Gaza, y afirmó que ha adaptado su política de licencias a la evolución de la situación sobre el terreno.

Tras defender que la responsabilidad histórica de Alemania hacia Israel no supone ignorar el derecho internacional, Monar recordó que Berlín "reconoce plenamente el derecho de los palestinos a la autodeterminación, que debe ejercerse en los territorios ocupados desde 1967".

Alemania también reiteró su apoyo a la solución de dos Estados como "el único camino hacia una paz duradera en Oriente Medio" y rechazó "con firmeza" la expansión de los asentamientos israelíes y a la violencia perpetrada por colonos israelíes.

Sin embargo, advirtió de que el procedimiento iniciado por Managua contra Berlín no contribuye a alcanzar “una paz duradera” en la región.

"El presente caso no debería haber sido llevado ante esta Corte", afirmó Monar.

Las audiencias continuarán hasta el jueves, con la intervención mañana de Managua, y después los jueces se retirarán a deliberar si la CIJ acepta las objeciones de Berlín o si el procedimiento puede avanzar hacia el examen del fondo de las acusaciones formuladas por Nicaragua.