Cambio climático y diversificación: retos de la primera mujer a cargo del Canal de Panamá

Espino de Marotta, con más de 40 años de carrera en el Canal, ya lideró las obras de la ampliación, un tercer carril inaugurado en junio de 2016 por el que pasan buques con el triple de carga de los que cruzan las esclusas centenarias y que ahora representa más del 50 % de los ingresos del paso que enlaza el Atlántico y el Pacífico.

Estos son los principales retos que afronta el Canal de Panamá, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, como explicó Espino de Marotta en una entrevista con EFE:

"El reto más importante es el cambio climático", que aunque es un fenómeno mundial, "impacta significativamente" al Canal de Panamá, porque "depende del agua y de la lluvia", afirmó Espino de Marotta.

Al Canal de Panamá lo alimentan los lagos artificiales de Gatún (1913) y Alhajuela (1935), y en las últimas décadas su cuenca hidrográfica ha enfrentado fuertes sequías a causa de El Niño, que ha obligado a reducir tránsitos y calado -la parte sumergida del barco-, con impactos en el comercio mundial y en las cuentas de la vía.

Ahora mismo hay una restricción de tránsito vigente - 34 diarios de una media de 36 - y de calado - 48 pies de un máximo de 50 - debido a un déficit de lluvias del 34 % en la cuenca hidrográfica del Canal entre mayo y agosto pasados. La previsión es que la situación empeore en el verano, que va de enero a abril.

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Es por esto que es "muy importante el proyecto del lago de Río Indio", un nuevo embalse de 1.500 millones de dólares que garantizará agua por 50 años tanto al Canal como a la mitad de los cuatro millones de habitantes del país que se suplen de los embalses del Canal, dijo Espino de Marotta.

"Diversificarse es importante" porque la infraestructura para el tránsito de buques tiene un límite y la idea es "seguir creciendo" como un centro logístico y de transbordo, dijo Espino de Marotta, al señalar que "el 72 % de los buques portacontenedores" que cruzan el Canal "tocan uno de los cinco puertos" situados alrededor de la vía.

De allí las iniciativas de construir dos puertos, por unos 2.600 millones de dólares, y un gasoducto, de al menos 4.000 millones de dólares, ambos proyectos ahora en etapa de precalificación de la concesión, además de un corredor logístico.

La idea es "aumentar el trasiego de mercancías en el país" y "liberar capacidad del Canal para abrírselo a otros segmentos", afirmó Espino de Marotta.

Se espera que la puesta en marcha de estos proyectos eleve hasta en un 25 % los ingresos del Canal, que en el año fiscal 2025 alcanzaron los 5.705 millones de dólares, 14,4 % más respecto al año anterior.

El Canal tiene ante sí "un alto nivel de jubilaciones" que supone "un reto, pero también una gran oportunidad" para un relevo generacional que traiga "iniciativas e ideas nuevas", dijo la administradora.

"Nos va a tocar fortalecer cuatro equipos muy claves para la ejecución de las obras que nos vienen: el proyecto del lago Río Indio, los puertos, el gasoducto y el corredor logístico. Si hacemos estos proyectos tal como hicimos en la ampliación, con un trabajo en equipo, comprometido con el éxito, estoy segura de que lo vamos a lograr", afirmó.

El Canal de Panamá une 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Atiende principalmente las rutas de la Costa Este de Estados Unidos-Asia; Costa Este de EE.UU.-Costa Oeste de Suramérica, y Europa-Costa Oeste de Suramérica.