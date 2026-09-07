Cerca de 400 personas fueron condenadas en Perú por delitos vinculados a redes criminales

Entre octubre del 2025 y agosto pasado, las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR) lograron que se emitan 129 resoluciones de sentencia por estos delitos, de los cuales 28 corresponden a Lima, la capital de Perú en la que reside un tercio de la población nacional.

Gálvez expuso durante una ceremonia por el aniversario de las FECOR que, en los últimos diez meses, el Ministerio Público ha intervenido en 56 operativos contra el crimen organizado, a raíz de los cuales se solicitó la detención preliminar judicial de 472 personas.

Del total de detenidos, 135 fueron capturados en Lima y 337 en otras provincias del país con el apoyo de la Policía Nacional.

Después de Lima, la norteña ciudad de Trujillo se ha convertido en los últimos años en una zona de disputa de bandas criminales, ligadas a la minería ilegal, y donde operan organizaciones ilegales armadas como Los Pulpos, vinculada al reciente secuestro de un empresario minero y el homicidio de sus cuatro acompañantes.

"Seguimos trabajando a pesar de las limitaciones presupuestales. Los dos grandes males del país, en este momento, son la inseguridad ciudadana provocada por las organizaciones criminales y la corrupción que la alimenta", declaró Gálvez durante la ceremonia que contó con la presencia de altas autoridades del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de este subsistema, destacó la importancia de la coordinación conjunta con la Policía Nacional, la capacitación constante en materia de redes transnacionales y nuevas técnicas de investigación para obtener sanciones ejemplares y desmantelar organizaciones complejas dedicadas a la extorsión, secuestro e ilícitos conexos.