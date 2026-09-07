Cinco muertos al chocar un camión de pruebas con una furgoneta en el norte de China

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 hora local del lunes (11:00 GMT) en una zona de pruebas de la Bandera Izquierda de Alxa, perteneciente a la Liga de Alxa, una división administrativa de la región, según las autoridades locales citadas por la agencia.

El camión se encontraba realizando una prueba en una pendiente ascendente cuando sus frenos fallaron, lo que provocó que el vehículo comenzara a desplazarse hacia atrás.

El vehículo acabó colisionando con una furgoneta que lo seguía para recopilar datos de la prueba y en la que viajaban las cinco personas fallecidas.

Las autoridades locales indicaron que las cinco muertes habían sido confirmadas hacia las 23:00 hora local del lunes (15:00 GMT).

Por el momento no se han facilitado detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre la empresa responsable de las pruebas.

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Las autoridades han iniciado las labores posteriores al accidente, mientras continúa abierta una investigación para esclarecer sus causas y las circunstancias concretas en las que se produjo el fallo de los frenos.