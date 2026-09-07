Comienza en París el juicio por asesinato del exrugbier argentino Aramburu

La audiencia se inició con la presentación de los cuatro acusados vinculados al caso. En el banquillo de los principales imputados, se presentaron Loïk Le Priol y Romain Bouvier, de 32 y 35 años , respectivamente, y militantes de extrema derecha señalados como los autores materiales de los disparos contra el deportista y que arriesgan la cadena perpetua.

Ambos están vinculados a la organización de extrema derecha Grupo Unión Defensa (GUD), disuelta por el Gobierno francés en 2024, y ya habían sido condenados a penas de cárcel por un violento ataque cometido en 2015 contra un antiguo dirigente del movimiento.

También se presentaron como acusados Lyson Rohemir (pareja de Le Priol) y Antony Sorrentino. La primera está acusada de complicidad y el segundo, de ayudar a la fuga de Le Priol.

El proceso se lleva a cabo bajo una modalidad que incluye un jurado popular, encargado de evaluar las pruebas y determinar la culpabilidad de los involucrados en este trágico episodio de violencia urbana motivado por una disputa trivial en pleno bulevar Saint-Germain.

El proceso, que se celebra hasta el 25 de septiembre en el Tribunal de lo Penal de París, ha generado una enorme expectación mediática y social, atrayendo a numerosos periodistas, figuras del rugby y familiares de la víctima, que tenía 42 años y dejó tres hijos.

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La familia y el rugby argentino han mantenido vivo el recuerdo de Aramburu. El sábado, antes del partido contra Australia en Mendoza, todos los jugadores de los Pumas (como se conoce a la selección de rugby argentina) saltaron al campo con camisetas negras con el mensaje "Justicia para Fede", un homenaje especialmente significativo en vísperas del juicio.

Aramburu, que tenía 42 años cuando murió, fue internacional argentino en 22 ocasiones y, como tal, formó parte de la selección que logró el bronce en el Mundial de 2007. No obstante, la mayor parte de su carrera la desarrolló en Francia, en particular, en Biarritz, donde se quedó a vivir una ver retirado del rugby y tenía una empresa de turismo junto a su antiguo compañero Shaun Hegarty.

La madrugada del 19 de marzo de 2022, Aramburu y Hegarty estaban en un café del bulevar Saint Germain de París. En la mesa de al lado estaban Le Priol, Bouvier y la entonces pareja del primero, Lyson Rochemir.

Una discusión aparentemente banal acabó en una pelea, pero después ambos grupos se repararon y los exjugadores de rugby se dirigieron tranquilamente hacia su hotel pensando que todo había terminado.

Sin embargo, Priol y Bouvier salieron en su búsqueda armados. Según la investigación, Bouvier fue el primero que disparó cuatro veces contra Aramburu desde una camioneta y, segundos después, Le Priol apareció a pie y efectuó otros seis disparos.

El exjugador de rugby quedó tendido en el suelo, con seis proyectiles en el cuerpo. Las heridas sufridas en el pulmón, el riñón y el hígado provocaron su muerte.

Le Priol, antiguo integrante de la Marina francesa, huyó después del crimen y fue detenido cuatro días más tarde en Hungría cuando trataba de llegar a Ucrania. Bouvier fue detenido también cuatro días después en la región francesa de Sarthe.

En el juicio que comienza este lunes, la acusación deberá demostrar que hubo la premeditación, lo que convierte el homicidio en asesinato en el derecho francés.

Le Priol reconoce haber disparado, pero sostiene que actuó por "instinto de superviviencia", después de creer que los primeros disparos procedían de sus adversarios. Bouvier afirma, por su parte, que disparó para intimidar, sin intención de matar.

Entre los elementos de la investigación figuran los testimonios según los cuales Le Priol habría dicho "voy a matarlo" y "los encontraremos" después de la pelea, además de las imágenes de la videovigilancia que reconstruyen el regreso de los acusados.