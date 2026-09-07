Costa Rica registra deflación interanual por decimosexto mes consecutivo

La información oficial indica que el último mes en el que Costa Rica registró una inflación interanual fue abril de 2025 con un 0,37 %. A partir de entonces ha venido contabilizando números negativos, el más bajo en febrero de 2026 con un -2,73 % y desde entonces se ha presentado una tendencia que acerca el indicador a 0.

Los datos del INEC indican que en agosto de 2026 la inflación interanual fue de -0,17 %, el acumulado de los ocho meses de 2026 se situó también en negativo (-0,50 %), así como el indicador del mes de agosto (-0,11 %).

"La disminución mensual del índice fue impulsada por la división de transporte debido, principalmente, a las bajas en gasolina, vehículos nuevos y diésel. Estas disminuciones fueron compensadas parcialmente por el incremento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas", detalló el INEC.

De los 293 artículos que integran el índice, 44 % disminuyeron de precio, 34 % aumentaron de precio y 22 % no presentaron variación, explicó la entidad.

Los huevos, el tomate, la cebolla, las tarifas de taxi y los boletos aéreos al exterior fueron los productos y servicios que más aumentaron de precio, mientras que lo que más bajaron e influyeron en el número negativo de agosto fueron la gasolina, los vehículos nuevos, el diésel, los paquetes turísticos al exterior y el gas.

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Costa Rica cerró 2025 con una inflación de -1,23 %, el segundo número negativo de la última década, y por cuarto año consecutivo se mantuvo lejos de la meta establecida por el Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4 %, que también está vigente para 2026.

Durante los últimos años, el Gobierno ha festejado la baja inflación y hasta ha llegado a decir que el país es "campeón mundial" en ese indicador, mientras que diversos economistas han alertado que números tan bajos pueden ser señales de deterioro de la economía.