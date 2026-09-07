Delcy Rodríguez negocia con Vietnam unos treinta acuerdos en energía y agricultura

"Tenemos un cúmulo de acuerdos de los cuales 51 están vigentes, pero estamos ya en negociación de más de tres decenas de acuerdos", indicó Rodríguez en un acto de condecoración al embajador saliente de Vietnam en Caracas, Vu Trung My, tras más de tres años de misión diplomática.

Rodríguez subrayó los lazos históricos entre ambos países y la labor del embajador saliente, que a juicio de la mandataria "supo estrechar los lazos de amistad, de cooperación, de cercanía" entre ambos gobiernos, Parlamentos y partidos políticos.

El embajador vietnamita recibió la Orden Francisco de Miranda, una condecoración que se entrega a venezolanos y a extranjeros para premiar sus servicios en las áreas de ciencia, progreso del país y mérito sobresaliente.

Venezuela y Vietnam, cuyas relaciones diplomáticas se establecieron el 18 de diciembre de 1989, realizan con frecuencia encuentros e intercambios.

En 2025, Venezuela se refirió a la guerra de Vietnam (1955-1975) como un modelo en caso de que tocara defender el territorio de un invasor, en un contexto en el que Estados Unidos mantenía un despliegue militar en el mar Caribe que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en enero de este año.

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El país del sudeste asiático reconoció a Maduro como mandatario reelecto en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, un resultado que la mayor coalición opositora considera "fraudulento" y es cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.

Desde la captura de Maduro, Rodríguez ha suscrito más de cincuenta acuerdos en materia de energía con diferentes países, principalmente con Estados Unidos.