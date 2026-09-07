Detenido presunto reclutador de peruanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte logró la detención preliminar por siete días del peruano, identificado con las iniciales L.V.

El denunciado habría presuntamente captado, entre marzo y abril pasado, y facilitado el traslado de la víctima a Rusia después de indicarle que recibiría una remuneración económica mensual de 2.600 dólares, y que el proceso para llegar a dicho país sería gratuito, precisó el Ministerio Público.

Sin embargo, al llegar a Rusia, el afectado habría sido sometido a evaluaciones médicas para su incorporación al servicio militar ruso, e inducido a firmar un contrato en idioma ruso para recibir una tarjeta bancaria donde le depositarían un bono de 26.000 dólares (el cual no habría recibido), entre otros.

Posteriormente, el agraviado sería trasladado a uno de los frentes vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

No obstante, la víctima se comunicó con su familia en Perú para revelar su situación y su hermana denunció el hecho ante el Ministerio Público.

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La fiscal provincial Luisa Quispe inició la investigación y consiguió que el un juez autorice la detención del denunciado y el registro de su vivienda, donde decomisaron dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, dinero en efectivo (soles y dólares), entre otros.

La organización no gubernamental Aerial Recovery viene brindado el apoyo correspondiente en la intervención, indicó la Fiscalía.

En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reconoció que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.

La misma Cancillería peruana reportó que al menos once fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.

En ese sentido, el canciller de Perú, Carlos Espá convocó al embajador ruso en Lima, Alekséi Ushakov, para expresar "la preocupación" de la presidenta, Keiko Fujimori, "para que se proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia".

Espá sostuvo que esto debe hacerse "por ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce".

La Cancillería aseguró que hasta el momento ha sostenido más de 25 reuniones con las familias afectadas, ha enviado a un delegado especial a Moscú a indagar por los peruanos en Rusia y ha contribuido a la repatriación de 27 connacionales.