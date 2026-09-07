Detienen en Rusia otros cuatro candidatos a diputado del partido pacifista Yábloko

Según el propio partido, Konstantín Kiseliov, que encabeza la filial de Yábloko en Ekaterimburgo, fue detenido por la mañana, cuando se dirigía a unos debates televisivos.

Poco después, se supo que las autoridades acusaron a Kiseliov de "demostración de simbología extremista" por una publicación en sus redes sociales, relacionada con el fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalni, declarado extremista en este país.

Yábloko también informó hoy de la detención de otros tres miembros de su partido en Yekaterimburgo por acusaciones similares.

En caso de que la Justicia les halle culpables, ninguno de los candidatos de Yábloko podrá participar en las elecciones legislativas del próximo 20 de septiembre.

El pasado 28 de junio un tribunal ruso revocó el registro de la lista de candidatos de Yábloko para las elecciones a la asamblea regional de Sverdlovsk (Urales), como había ocurrido ya antes con la lista federal de la formación opositora de cara a los comicios legislativos de septiembre.

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Yábloko puntualizó que ésta es la quinta región en la que la Justicia logra anular el registro de sus candidatos por listas, algo que también logró en Leningrado, Carelia, Pskov y el municipio de San Petersburgo.

El líder del partido, Nikolái Ribakov, ha vinculado todos estas decisiones con la agenda del partido a favor de un alto el fuego en Ucrania.