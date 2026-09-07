Educación superior israelí castiga a alumnos palestinos que empaticen con Gaza, según ONG

"El mundo académico israelí ha creado un sistema de disciplina de dos vías, equivalente a un apartheid dentro de la educación superior entre estudiantes judíos israelíes y palestinos", sintetizó Adalah en un comunicado sobre este estudio.

Según el documento, titulado 'Apartheid en la educación superior israelí: Estudiantes palestinos tras el 7 de octubre de 2023', las sanciones se produjeron por una "amplia gama de situaciones": desde un 'me gusta' a una publicación propalestina, críticas al Gobierno israelí o al Ejército y sus bombardeos en la Franja, hasta exhibir una bandera o escribir la palabra 'Palestina'.

Adalah recibió 132 consultas de estudiantes palestinos -la mayoría nacidos en Israel- de aproximadamente 40 universidades y centros de enseñanza superior israelíes, de las cuales más de tres cuartas partes provinieron de mujeres.

De acuerdo al informe, en más del 60 % de los casos las instituciones impusieron suspensiones provisionales a los alumnos, interrumpiendo sus estudios antes de que se determinara su culpabilidad en una audiencia.

Además, Adalah solo documentó 30 casos en los que los centros realizaron una investigación inicial como paso previo a abrir el procedimiento, de los que el 73 % se cerraron sin que se tomaran medidas adicionales.

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De las 132 consultas, 78 derivaron finalmente en expedientes disciplinarios formales: 52 resultaron en condenas -con expulsiones permanentes y suspensiones temporales de entre uno y cinco años-, 14 en absoluciones y el resto concluyó con resultados diferentes.

Las instituciones académicas israelíes empezaron a clasificar las publicaciones de estudiantes palestinos como "apoyo al terrorismo" desde el primer días tras el 7 de octubre, en un contexto de altas presiones por parte del Ministerio de Educación de Israel, según Adalah.

En algunos casos, los centros incluso denunciaron a sus propios estudiantes a la Policía, que intervinieron hasta en 20 ocasiones, algunas de los cuales conllevaron arrestos, detalló Adalah.

El informe concluye que la Educación superior israelí estableció así una vía administrativa de emergencia para sancionar a estudiantes palestinos, caracterizada por la "restricción de las garantías procesales, el uso de criterios vagos y el análisis de declaraciones basado en los conceptos de lealtad y enemigo".

Sin embargo, según Adalah, se habilitó una vía constitucional para alumnos judíos israelíes donde se preservaron "los límites de la autoridad y la libertad de expresión", incluso ante "los numerosos llamamientos estudiantiles a la aniquilación y el genocidio del pueblo palestino en Gaza".