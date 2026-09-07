EE.UU. y Kenia quieren reforzar su cooperación en comercio, salud, minerales y defensa

Esta fue la conclusión de una reunión en Nairobi entre el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Africanos, Frank Garcia, y el ministro keniano de Asuntos Exteriores, Musalia Mudavadi.

"La asociación entre Kenia y EE.UU. cobra especial importancia cuando se traduce en empleo, inversión, una mejor atención sanitaria y mayor seguridad para nuestra población", afirmó Mudavadi en su cuenta de la red social X.

"Nuestro objetivo es claro: convertir los sólidos lazos diplomáticos en mayores oportunidades, negocios más fuertes, comunidades más prósperas y un futuro más seguro para los kenianos", añadió.

Durante la reunión, detalló el ministro, ambos dirigentes se centraron en "ampliar el comercio y la inversión", aprovechando las negociaciones comerciales recíprocas en curso y la prórroga de AGOA hasta el 31 de diciembre de 2028, aprobada la pasada semana por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Esta noticia fue celebrada entonces por el Ministerio de Comercio, Inversiones e Industria de Kenia, que destacó en un comunicado que la extensión es especialmente importante para el sector textil y de la confección, que se traduce en más de 66.000 empleos directos y es uno de los principales beneficiarios de la AGOA en este país.

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Garcia y Mudavadi también abordaron el refuerzo de "la cooperación en materia de salud, incluyendo las iniciativas para reducir los costes del tratamiento del cáncer, y en impulsar la colaboración en materia de minerales críticos, defensa, paz y seguridad regional", precisó el ministro.

La visita del subsecretario de Estado a Kenia precede a la celebración en este país africano el próximo diciembre del IV Diálogo Estratégico Bilateral Kenia-EE.UU.

Garcia se encuentra inmerso en una gira africana que lo llevó la pasada semana a Etiopía, donde se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores y Finanzas de ese país y con el presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf.

El subsecretario visitó también Zambia el pasado 30 de agosto, donde se reunió con el presidente del país, Hakainde Hichilema, y acudió a su investidura para un segundo mandato de cinco años.