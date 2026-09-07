El calor sitúa a 19 municipios portugueses en peligro máximo de incendio

El nivel máximo afecta a cuatro municipios del distrito de Bragança —Bragança, Vimioso, Miranda do Douro y Mogadouro—; a Figueiró dos Vinhos, en el distrito de Leiria; y a Tomar, Sardoal y Mação, en Santarém.

También están en esta situación Nisa, Gavião, Castelo de Vide, Portalegre y Marvão, en el distrito de Portalegre, así como seis municipios del Algarve: Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel y Tavira.

Más de ochenta municipios de otros trece distritos presentan peligro “muy elevado”, el segundo grado más grave de la escala utilizada por el IPMA. Esta entidad prevé que el peligro de incendio se mantenga muy elevado en algunas zonas del país al menos hasta mañana martes.

La clasificación del peligro de incendio rural comprende cinco niveles —reducido, moderado, elevado, muy elevado y máximo— y se calcula a partir de factores como la temperatura y la humedad del aire, la velocidad del viento y las precipitaciones acumuladas durante las 24 horas anteriores.

En los territorios rurales clasificados con peligro muy elevado o máximo se aplican restricciones al uso del fuego y de determinada maquinaria agrícola y forestal, aunque la normativa contempla algunas excepciones para los trabajos realizados entre la puesta de sol y las 11:00 hora local (10:00 GMT).

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Paralelamente, Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre y Setúbal permanecen bajo aviso amarillo por “valores elevados de la temperatura máxima”, de acuerdo con la actualización publicada este lunes a las 06:26 UTC por el organismo meteorológico.

El aviso estará vigente hasta las 21:00 GMT, es decir, hasta las 22:00 horas locales de Portugal continental, que en esta época del año aplica el horario de verano.

El amarillo es el nivel menos grave de los tres avisos meteorológicos del IPMA y señala una situación de riesgo para determinadas actividades dependientes de las condiciones atmosféricas.

Para esta jornada se espera cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad temporal en el litoral norte y centro y viento generalmente débil o moderado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 grados centígrados previstos en Aveiro, Oporto y Viana do Castelo y los 39 de Évora, mientras que las mínimas se situarán entre los 14 grados de Braga y los 24 de Faro.

El actual episodio llega después de que Portugal registrara temperaturas excepcionalmente elevadas al comienzo de septiembre. El IPMA constató que el pasado día 3 la temperatura media del territorio continental alcanzó los 27,61 grados, lo que convirtió esa jornada en la cuarta más calurosa de un mes de septiembre desde 1941.

Ese día se alcanzaron 44,3 grados centígrados en Alcochete, cerca de Lisboa, y un 17 % de las estaciones analizadas superó su anterior récord de temperatura máxima para septiembre. La madrugada siguiente, Portalegre registró una mínima de 28 grados.

El IPMA atribuyó el episodio a la entrada de una masa de aire muy cálida y seca, acompañada de polvo, procedente del norte de África.