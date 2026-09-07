El canciller Bruno Rodríguez asegura que "no habrá una crisis humanitaria" en Cuba

La afirmación tuvo lugar durante la presentación del informe titulado 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', donde también se refirió a las sanciones decretadas el 1 de mayo que afectan la relación de Cuba con las empresas y estados extranjeros.

Pese a negar que pueda haber una crisis humanitaria porque "nuestro pueblo es profundamente solidario", Rodríguez hizo referencia a los efectos en la vida cotidiana de los cubanos, en el suministro eléctrico, el abasto de agua, la conservación de alimentos, el transporte y la salud.

Por ejemplo, dio el dato del aumento de la mortalidad infantil situada en cuatro por cada 1.000 nacidos en 2018, que en 2025 aumentó hasta el 9,9.

"Son niños, no números. Muertes que no debieron ocurrir", afirmó el canciller cubano.

El documento cifró en 8.083,3 millones de dólares el costo del embargo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, una cifra récord.

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Los reportes oficialistas también calculan un total de daños económicos, desde el inicio del embargo estadounidense, de 178.700,5 millones de dólares a precios corrientes.

Sin embargo, Rodríguez precisó que los datos presentados solo contemplan los efectos del primer mes del bloqueo energético decretado por Estados Unidos el 29 de enero.

"Los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el periodo tratado", señaló el funcionario.

Desde entonces la isla dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor de las últimas décadas, y solo recibió un barco procedente de Rusia con 100.000 toneladas de crudo el pasado 30 de marzo.

La presentación del informe de este año coincide con un pico en las tensiones con Estados Unidos, que no ha descartado la intervención militar, y después de que el presidente Donald Trump amenazara en distintas ocasiones con tomar la isla.

Rodríguez calificó de "cruel castigo colectivo" las medidas de los últimos meses, asegurando que "la hostilidad y la agresión" alcanzan todos los ámbitos de la vida y buscan causar "una crisis humanitaria por la vía del castigo colectivo".

"Es el mismo sentimiento despiadado que en el genocidio en Gaza; en Cuba es silencioso, sin bombas, pero también mata", afirmó.

Durante la comparecencia, el ministro volvió a reconocer la existencia de conversaciones con Estados Unidos, aunque acusó a Washington de "falta de voluntad" para que estas avancen.

En este sentido dijo que siguen pensando que hay "una amenaza existencial" contra Cuba y que, de producirse una intervención militar, esta "provocaría un verdadero baño de sangre", en la que no solo morirían cubanos, sino también estadounidenses "en una guerra que no es suya".

Sin embargo, el canciller reiteró en diversas ocasiones que el embargo de los últimos meses es un "bloqueo naval" que en el derecho internacional supone un "acto de guerra".

Pero, además de lo externo, Cuba lleva seis años sumida en una grave crisis, que achaca a las consecuencias de la pandemia de la Cvid-19 y los errores de diseño e implementación de políticas monetarias y económicas internas, evidenciando problemas estructurales de la economía cubana.

Para tratar de resolverlo, en junio, la Asamblea Nacional aprobó 176 transformaciones económicas y sociales, que han creado las bases para la entrada del mercado en su economía.

En los últimos días ya tienen base legal algunas normativas que permiten empresas privadas de más de cien trabajadores, la contratación directa, la inversión de cubanos en el exterior, el usufructo de tierras por tiempo indeterminado y una mayor apertura del comercio y el turismo.

El canciller aprovechó la cita para destacar estas transformaciones, que el economista Omar Everleny dijo a EFE son la prueba de que "Cuba va hacia el mercado".

Rodríguez dijo que esperan "resultados a corto plazo" y negó contactos sobre las reformas con Estados Unidos.

Sin embargo, dijo que múltiples cubanos en Estados Unidos así como empresas estadounidenses se han interesado por estas reformas y las posibilidades de invertir en medio de las sanciones, pese a que hay 7.000 contenedores detenidos en puertos cercanos a Cuba por este motivo, y fueron, en gran parte, contratados por la empresa privada.