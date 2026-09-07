El Caricom celebra el V aniversario de Día Caricom-África, una unión "orientada al futuro"

"Este hito histórico reafirma nuestro compromiso compartido con una visión unificada de una asociación orientada al futuro y una cooperación estratégica para nuestras dos regiones", expresó Pierre, primer ministro de Santa Lucía, en un comunicado.

Pierre destacó que desde que los jefes de Estado y de Gobierno acordaron establecer esta conmemoración anual en la Primera Cumbre Caricom-África en 2021, los Gobiernos y pueblos de la Unión Africana, Caricom y la diáspora africana, "nuestros vínculos se han fortalecido significativamente".

Igualmente dijo que la firma del Memorando de Entendimiento entre las Secretarías de Caricom y de la Unión Africana el 26 de septiembre de 2024, "marcó un paso decisivo para profundizar la cooperación intersecretarial".

"Paralelamente, nuestros estados miembros han ampliado la colaboración bilateral mediante alianzas con instituciones como Afreximbank, cuya oficina del Caribe continúa catalizando financiamiento para infraestructura, pequeñas empresas y comercio", dijo.

"También hemos avanzado en iniciativas conjuntas en servicios de salud y conectividad aérea para desbloquear el comercio comercial, el turismo y los intercambios directos entre personas", abundó.

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Por otra parte, destacó que al conmemorar el Segundo Decenio Internacional para las Personas de Ascendencia Africana y defender la Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Personas de Ascendencia Africana, honran "la resiliencia de nuestros antepasados y rendimos homenaje a quienes perecieron a causa de las atrocidades de la Trata Transatlántica de Esclavos".

"Caricom continúa desempeñando un importante papel de liderazgo en la campaña mundial por la justicia reparadora, trabajando de la mano con socios continentales, quienes han adoptado y promovido esta causa fundamental de reparación y unidad de la diáspora", manifestó.

Dijo además, que ante los desafíos mundiales acumulados, incluidos los desastres naturales inducidos por el clima y la inestabilidad geopolítica, "nuestras regiones deben aprovechar una voz colectiva para abogar por el desarrollo sostenible, la resiliencia climática y los intereses de los Estados vulnerables".

Ante ello, afirmó que los integrantes del Caricom "son componentes vitales" de la Sexta Región de la Unión Africana, y que su alianza "cada vez más profunda, busca generar beneficios prácticos y mensurables, abriendo nuevos horizontes para los jóvenes, ampliando los mercados para las empresas locales y reforzando nuestra resiliencia colectiva".