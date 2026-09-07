El Ejército del Yemen intensifica sus ataques contra los rebeldes hutíes

El Centro de Prensa de las Fuerzas Armadas informó de que la aviación gubernamental efectuó 13 ataques contra posiciones, concentraciones de tropas y vehículos militares hutíes en los distritos de Al Sharyah, Dhi Naaim y As Sawadiyah, en la provincia central de Al Baida.

Los bombardeos tuvieron también como objetivo una plataforma de lanzamiento de misiles, mientras que el Ejército aseguró haber realizado más de 11 ataques adicionales durante las últimas 24 horas contra posiciones y cuarteles hutíes en otras zonas de Al Baida.

En Marib, uno de los principales bastiones del Gobierno en el norte del país, los aviones de guerra atacaron concentraciones de combatientes y posiciones militares hutíes en los frentes del sur de la provincia.

Las operaciones se producen después de que el Gobierno afirmara el domingo haber "destruido y neutralizado" el estratégico campamento de los rebeldes hutíes chiíes Al Labnat (noreste), un punto de control crítico para segurar o amenazar los distritos del norte de la provincia petrolera de Marib.

La campaña aérea se extendió este lunes al frente de Murais, en la provincia meridional de Al Dalea, donde aviones gubernamentales destruyeron, según el Ejército, un centro de mando y control hutí y un sistema de detección térmica situado en la cima del monte Nasa. La aviación atacó además concentraciones de combatientes en la zona.

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En el oeste de Taiz, las fuerzas gubernamentales mantienen una intensa actividad militar después de varios intentos de infiltración hutí y ataques de artillería y misiles.

Mientras el Ejército intensifica sus operaciones, los hutíes afirmaron haber derribado dos drones de reconocimiento armados supuestamente vinculados a Arabia Saudí sobre Al Jawf y Taiz.