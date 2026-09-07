El Ejército israeli mata a un palestino despues de que este hiriera a un colono

Según el servicio de emergencias Estrella de David Roja, el aviso del ataque se recibió sobre las 10.30 hora local (7.30 GMT), cuando se alertó sobre un hombre apuñalado en una granja israelí -un tipo de construcción que sirve como inicio de asentamiento ilegal- cercana a la localidad palestina de Usarin, al noreste de la ciudad de Nablus.

La Estrella de David Roja indicó que se trata de un joven de 20 años en estado de moderado a grave, con "múltiples puñaladas".

El Ejército israelí indicó en un comunicado de prensa que el "terrorista armado" autor del apuñalamiento huyó del lugar, tras lo que los soldados acordonaron la zona.

Las autoridades localizaron al hombre cerca de su vehículo en la zona de Qabalan. Según la fuente militar, el "terrorista" intentó apuñalar a los soldados, pero un comandante "respondió con disparos y lo neutralizó".

El ministro de Defensa, Israel Katz, emitió un comunicado a través de su oficina en el que declaraba: "El terrorismo en Judea y Samaria se encuentra actualmente en su nivel más bajo en décadas, y tomaremos todas las medidas necesarias para evitar que resurja", añadió, empleando el término con el que los sectores derechistas israelíes se refieren a Cisjordania ocupada.

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Katz también advirtió de una "guerra total" contra la Autoridad Nacional Palestina si, desde Cisjordania, se lanza un ataque "al estilo del 7 de octubre", ya sea contra el Ejército israelí o contra los asentamientos israelíes en Palestina.

"No permitiremos que se repita la realidad de una intifada que se prolongue durante años, como ocurrió en el pasado, sino que lanzaremos una campaña integral (...) incluyendo la eliminación de los altos funcionarios, la evacuación de los residentes de las ciudades y pueblos desde donde se llevaran a cabo actividades terroristas, la eliminación de los terroristas y la destrucción de toda la infraestructura terrorista en la zona", subrayó.

A finales de julio, se produjeron enfrentamientos en una zona de Cisjordania cercana, Tal, entre colonos y palestinos, que acabaron con la muerte de dos israelíes después de que un palestino les quitara su arma.

Estos ataques esporádicos a los israelíes se producen en medio de un aumento de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, con agresiones diarias que van desde quemas de viviendas, robo de ganado y cortes de agua, hasta palizas y asesinatos, que quedan impunes en la mayoría de los casos.

En este caso, el apuñalamiento tuvo lugar horas después de que colonos mataran a tiros a un joven palestino de 20 años en la localidad de Qalqilya, en el norte de Cisjordania.

El pueblo de Usarin, donde tuvo lugar el apuñalamiento de este lunes, está rodeado de asentamientos e inicios de asentamientos -conocidos también como puestos de avanzada- israelíes, ilegales según el derecho internacional.

El pasado junio, la agencia oficial palestina Wafa reportó que colonos instalaron una tienda en terrenos de los habitantes de Usarin y hace dos semanas incendiaron una habitación de una vivienda palestina, además de pintar consignas racistas.