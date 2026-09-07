El euro se mantiene por encima de los 1,16 dólares ante la falta de impulsos

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1628 dólares, frente a los 1,1620 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1622 dólares.

La economía de la zona del euro creció un 0,6 % en el segundo trimestre con respecto al trimestre anterior y un 1,2 % interanual, más de lo esperado, según una tercera estimación de la agencia europea de estadística Eurostat.

La confianza de los expertos financieros en la zona del euro subió en septiembre por quinto mes consecutivo, 4,2 puntos, hasta 5,1 puntos, el máximo desde febrero de 2022, según Sentix.

Los mercados prestarán atención a las reuniones del BCE esta semana y de la Reserva Federal (Fed) la próxima.

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Los mercados y analistas coinciden en que el BCE, que se reúne en Berlín, subirá los tipos de interés a los depósitos de los bancos en 25 puntos básicos, hasta el 2,50 %.

Las cifras de crecimiento de la zona del euro facilitan al BCE concentrarse en la lucha contra la inflación.

El banco de inversión Natixis CIB considera que "los efectos de segunda ronda siguen siendo moderados, gracias a la desaceleración del crecimiento salarial y al debilitamiento de las condiciones del mercado laboral".

El euro también se ha apreciado alrededor de un 2 % frente al dólar desde julio, contribuyendo a contener las presiones inflacionistas.

Los resultados de las elecciones del domingo en el estado federado alemán de Sajonia-Anhalt, donde el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, ha rozado la mayoría absoluta no suponen un factor muy negativo para el euro, considera el analista de ING Chris Turner.

Pero estos resultados muestran la decreciente popularidad de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) del canciller, Friedrich Merz, y, "si se ven respaldados por resultados similares en otras dos elecciones regionales, aumentarán las tensiones dentro de la coalición gubernamental", añade Turner.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1607 y 1,1635 dólares.