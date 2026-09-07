El expresidente hondureño Manuel Zelaya viajó a México tras una cirugía cerca del corazón

Zelaya, quien gobernó entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009, cuando fue derrocado mediante un golpe de Estado, fue llevado en un avión ambulancia hacia la Ciudad de México, y según versiones en medios locales, lo acompañaron varios de sus familiares.

El exgobernante, que llegó al Aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa, conduciendo su propio vehículo, no dio detalles sobre el centro médico en el que será atendido, pero señaló que se siente bien, al menos física y anímicamente.

En escuetas declaraciones a los periodistas, Zelaya dijo que estaba viajando a México para saber "qué pasó y cuál es la causa" del problema de salud que lo afecta.

En otro mensaje difundido en redes sociales indicó que tras superar "la primera parte, que fue casi, casi un preinfarto", ahora se disponía a hacer un chequeo "para saber qué lo causó y que no vuelva a suceder".

Zelaya también es el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), que gobernó en el pasado mandato (2022-2026) con su esposa, Xiomara Castro, como presidenta, de la que fue su principal asesor.