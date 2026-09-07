El grupo flamenco español Las Migas actuará en Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos

La gira comenzará el 20 de octubre en Santiago de Chile y continuará en Buenos Aires (con dos actuaciones) y Montevideo, antes de saltar a Estados Unidos, donde ofrecerá once conciertos entre el 3 y el 19 de noviembre.
Las Migas actuará en Houston, Nueva York, Washington D.C., Miami, Los Ángeles, San Diego, Davis, San Luis Obispo, Santa Cruz, Berkeley y Phoenix, en la que será quinta gira estadounidense del grupo.
Ya en 2025 fueron 15 conciertos en Estados Unidos, donde su presencia sigue creciendo, pues el grupo, formado por cuatro mujeres, prepara nuevas actuaciones en abril de 2027.
La propuesta de Las Migas parte de raíces profundamente flamencas, pero combinada con la canción de autor, las músicas latinoamericanas, el folk y el jazz.