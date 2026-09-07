El juez convoca para este martes la audiencia previa al juicio a la mujer de Pedro Sánchez

Según el auto al que tuvo acceso EFE, en la audiencia protocolaria cada parte expone sus conclusiones antes del juicio, que se celebrará con jurado popular, y las investigadas, Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, deber ser citadas personalmente.

El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida y corrupción en los negocios en relación con una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid que la mujer de Sánchez codirigía, después de que el autodenominado sindicato ultraderechista Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa.

Peinado envió, el pasado 20 de junio, a juicio a Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Y ordenó aplicarle como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohibió salir del país y le impuso una comparecencia quincenal en el juzgado.

La acusación popular afirma que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (institución pública y una de las universidades más prestigiosas de España) "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento".

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La acusan, además, de un delito de malversación por el "destino a usos privados" del trabajo de su asesora, pagada con fondos públicos.

La acusación popular pide, asimismo, que declaren en el juicio un centenar de testigos, entre ellos el presidente Pedro Sánchez.

En su escrito de defensa de cara al futuro juicio, conocido la semana pasada, Gómez solicita su absolución y niega que aprovechase "su vínculo matrimonial" con el jefe del Ejecutivo para conseguir una cátedra universitaria, así como que obtuviera beneficio económico.