El papel del cuerpo en el cine LGTBI o la inclusión, a debate en Festival de San Sebastián

Junto a ellos la alemana Naëmi Ada y el estadounidense Jordan Firstman abordarán esos temas en el programa 'Conversaciones' del festival, así como las perspectivas antirracistas, residencias y laboratorios internacionales de creación o la capacidad transformadora del cine.

Además, debatirán sobre el diseño, la dirección de arte o nuevas formas de narrar las relaciones familiares y también sobre los retos de las audiencias, los algoritmos y la distribución audiovisual.

'Conversaciones' es un apartado organizado por el área de Pensamiento y Debate en el que el Festival de San Sebastián "enfatiza su carácter como lugar de encuentro, generación y transmisión de conocimiento, además de interrogarse a sí mismo y tratar de ofrecer respuestas de futuro ante un panorama cinematográfico cambiante", recuerda el certamen en una nota.

Ira Sachs presidirá el jurado de la Sección Oficial este año en el que Jeremy Irons, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz y Rami Malek serán algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja del festival.

La habitual presencia del cine latinoamericano en el certamen se dará en casi todos sus apartados; en la Sección Oficial estarán, por ejemplo, la actrices argentinas Lali Espósito, Mercedes Morán y Dolores Fonzi.