El PIB español crecerá un 0,6 % este trimestre, según el ministro de Economía

Los últimos datos disponibles "están en linea con lo que esperábamos" y, por tanto, "estamos cómodos" con la actualización del cuadro macroeconómico llevado a cabo en junio pasado, señaló Cuerpo, que es también vicepresidente primero del Ejecutivo.

El Producto Interior Bruto (PIB) Español avanzó de manera similar en el primer semestre del año: un 0,6 % entre enero y marzo; y un 0,7 % de abril a junio, estimulado por el consumo y la inversión, y en un contexto de récord de empleo.

Preguntado por la presentación de los presupuesto del Estado de 2027, Cuerpo dijo que este mismo mes comenzarán los "contactos" con los grupos parlamentarios en busca de acuerdos.

El Ejecutivo, formado por el Partido Socialista y Sumar (izquierda), gobierna en minoría y necesita el apoyo de otras fuerzas políticas para sacar adelante las cuentas públicas.

De hecho, los presupuestos llevan prorrogados toda esta legislatura, que comenzó en 2023, ya que el Gobierno ni siquiera ha presentado hasta ahora un proyecto por falta de apoyos.

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En relación con la marca española de automóviles Seat, el vicepresidente y ministro de Economía señaló que el Gobierno hará "todo el esfuerzo necesario" para mantenerla, después de que el grupo alemán Volkswagen, al que pertenece, admitiera que no descarta su desaparición.