El pop electrónico de Calvin Harris puso a bailar bajo la lluvia al público de Rock in Río

Varias de las atracciones de este domingo, como Black Eyed Peas, Nelly, Ne-Yo, Jota Quest, BaianaSystem y Barão Vermelho, tuvieron como punto en común sus ritmos bailables para diferentes generaciones en géneros como pop, rock, R&B, hip-hop y música electrónica.

Fue una completa transformación del festival de Río de Janeiro que en sus dos primeras jornadas este año, viernes y sábado, estuvo dedicado al rock clásico y al rock pesado.

La indumentaria también cambió por completo: de las vestimentas negras y adornos con meetal de los roqueros del sábado a las capas de lluvia blancas usadas por la mayoría del público hoy, en un inusual día de frío y llovizna persistente en la capital carioca, que afectó del primero al último de los conciertos.

El que más animó la fiesta para un público que no se dejó espantar por las precipitaciones fue obviamente el británico Calvin Harris, el primer DJ en presentarse como mayor atracción en una jornada del Rock in Río en sus 41 años de historia, posición privilegiada que siempre estuvo reservada para bandas legendarias.

La música electrónica del escocés de 42 años, que surgió en 2007 como un prodigio del indie dance con el álbum "I create disco", era tan esperada que el DJ, con éxitos globales que superaron la marca de mil millones de reproducciones en Spotify, como 'Outside', 'Summer' y 'We found love', fue el primero en agotar ingresos en el festival de este año.

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Los DJ no son novedades en un festival que ya contó con atracciones como el francés David Guetta, el estadounidense Mashmello y el brasileño Alok, pero ninguno encabezando el cartel en el principal de los cinco escenarios.

El escocés no defraudó a un público predispuesto a bailar y a saltar todo el tiempo al ritmo de sus éxitos como si estuviera en una rave.

En una presentación repleta de efectos de sonido, visuales y hasta fuegos artificiales, su repertorio este domingo fue muy similar al que ofreció en el concierto que realizó en Glasgow el pasado 2 de agosto, que comenzó con 'Sweet Nothing', 'Pray to God' y 'Outside', que incluyó las canciones que compuso en colaboración con artistas como Rihanna, Dua Lipa y Sam Smith.

El público también bailó durante todo el concierto de la veterana banda estadounidense Black Eyed Peas con canciones como 'I gotta feeling', 'Where's the love?', 'Pump it', 'Boom boom pow' y 'The time (Dirty bit)'.

La banda integrada por Will.i.am, apl.de.ap y Taboo regresó al festival de Río tras la presentación de 2019, cuando aún contaba con la cantante Fergie, y demostró que en Brasil se sienten como en casa, con mucha interacción con el público y con el popular productor brasileño Papatinho como invitado, lo que permitió que el grupo también mostrara el dominio del funk.

Otra generación bailó al ritmo de las canciones más emblemáticas del rapero estadounidense Nelly, como 'Ride wit me', 'Hot in herre' y 'Dilemma', infaltables en las discotecas en los comienzos de los años 2000.

El público brasileño tuvo el privilegio de asistir por primera vez al concierto que la banda de rock Jota Quest preparó con las canciones más emblemáticas del cantante Tim Maia, cuya potente voz fue la constante animadora de las fiestas y de las discotecas en Brasil durante muchos años en los ochenta y los noventa.

Ante la imposibilidad de contar con Tim Maia, muerto en 1998, la fiesta bailable la garantizó Jota Quest con las canciones de 'Dance enquanto é tempo', el álbum lanzado el mes pasado con versiones de las canciones más conocidas y animadas del cantante, como 'Descobridor dos sete mares', 'Gostava tanto de voce' y 'Vale tudo'.

En su edición de este año, la undécima en Brasil, el Rock in Río cuenta con 190 presentaciones de unos 1.300 artistas, incluyendo 45 internacionales, en siete jornadas (4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de septiembre) y en un área de 385.000 metros cuadrados con diversas atracciones para todos los gustos.

El festival de este año fue abierto el viernes por la banda Foo Fighters y el sábado contó con el rock pesado de Avenged Sevenfold como principal atracción.

El lunes la estrella más esperada es Elton John. Para las tres jornadas de la próxima semana están programados, entre otros, Maroon 5, Demi Lovato y Twenty One Pilots.

El festival nació en 1985 en Río de Janeiro y este año llegó a su vigésima sexta edición, con once en Brasil, once en Portugal, tres en España y una en Estados Unidos.