El SICA envía un "fraterno saludo" a Brasil por su independencia de la Corona portuguesa

"Este 7 de septiembre se conmemoran los 204 años de Independencia de la República Federativa de Brasil, una fecha que forma parte de la historia y la identidad del pueblo brasileño", publicó el SICA en un mensaje en X.

Por esta conmemoración, "extendemos un fraterno saludo al pueblo y Gobierno de Brasil, deseándoles una significativa celebración de esta fecha nacional".

El ente destacó que "desde 2008 Brasil es Estado Observador del SICA fortaleciendo los vínculos de amistad y apoyo al proceso de la Integración Regional".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en campaña por su reelección, encabezó este lunes el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia.

Lula, ataviado con la banda presidencial, lideró el acto en Brasilia junto al vicepresidente y su compañero de fórmula para los comicios de octubre, Geraldo Alckmin; la primera dama, Rosângela Lula da Silva, y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, entre otras autoridades.

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El desfile de este año giró en torno a tres banderas de la administración del dirigente progresista: la soberanía nacional, el combate a la violencia contra las mujeres y la Copa del Mundo de fútbol femenino, que Brasil organizará el próximo año.