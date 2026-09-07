El tiroteo en fiesta rave en Suiza genera polémica sobre el acceso a armas prohibidas

El vicepresidente del partido de centro-derecha Liberales-Radicales (PLR), Cyril Aellen, criticó a los cantones suizos por "no hacer siempre correctamente su trabajo", ya que considera que lo que deberían ser autorizaciones excepcionales deben mantenerse como tales y "no convertirse en la norma".

El autor del tiroteo en la fiesta rave, de 43 años, poseía desde 2025 un fusil de asalto semiautomático (kalashnikov) que está bajo un régimen de autorización especial y que utilizó esa noche, matando a una persona y dejando a otras cinco heridas.

Las autoridades han señalado que el hombre sufre de esquizofrenia, por lo que ahora se está investigando si se había informado debidamente sobre su situación y se habían realizado las verificaciones previstas.

La presidenta del Partido Verde, Lisa Mazzone, ha considerado "irresponsable" la ausencia de pruebas psicológicas y ha recordado que hace dos años una iniciativa para crear un registro nacional de armas fue rechazada por la ciudadanía.

En Suiza no hay un registro nacional de autorizaciones de armas prohibidas -destinadas principalmente a coleccionistas o cazadores- porque se trata de una competencia cantonal, pero según las investigaciones realizadas por la Radio Televisión Pública Suiza (RTS) se habrían emitido miles desde 2019.

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Ese año la legislación en esa materia cambio para adaptarla a las normas del espacio Schengen (de libre circulación de personas).

Solo en el cantón de Jura, que cuenta con unos 75.000 habitantes y donde vivía el atacante, desde 2019 se han emitido más de 1.600 autorizaciones de armas y 400 correspondieron a armas que en principio están prohibidas.

En el cantón de Valais, donde se encuentran los principales resorts de esquí del país, se han concedido en los tres últimos años una media de 900 autorizaciones excepcionales al año, mientras que en Friburgo solo en 2026 se han emitido 386 o cerca de una decena por semana, según la RTS.

Esas cifras no incluyen a los reclutas que tras haber cumplido su servicio militar obligatorio pueden conservar sus armas.

Después del drama de Aarau, la cuestión de la adquisición de armas podría llegar pronto al Parlamento coincidiendo con la reforma de la ley de armas que había anunciado en abril el ministro del Interior, Beat Jans, entre otras cosas para responder al aumento de los feminicidios.