Emiratos dice que sus exportaciones de energía "no serán secuestradas" por guerra en Irán

"Nuestras exportaciones de energía no se verán secuestradas, ni tampoco nuestro comercio ni nuestra actividad económica", afirmó el diplomático durante un discurso en la tercera edición del Hili Forum, en Abu Dabi.

"Estamos ampliando activamente la capacidad portuaria a lo largo de nuestra costa oriental, junto con los oleoductos, ferrocarriles y el comercio necesarios para conectarlos. Además, se están desarrollando y fortaleciendo corredores alternativos para el transporte de mercancías", aseguró.

De esta manera justificó cómo su país está respondiendo y cuáles son las "primeras lecciones" de esta crisis, en referencia a los ataques de Irán -en respuesta a la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv el pasado 28 de febrero- contra EAU, uno de los países más afectados de este conflicto.

Gargash destacó que su país no parte de cero, sino que "gran parte de esta planificación ya estaba en marcha".

"Lo que la crisis ha hecho es acelerar los plazos existentes y reforzar la urgencia de cumplirlos. La situación con Irán sigue siendo un tema central", aseveró.

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Dejó claro que para que "la diplomacia tenga éxito, las intenciones de Irán deberán juzgarse, en última instancia, por sus acciones, no solo por sus palabras".

"Las relaciones se pueden restablecer más rápidamente que la confianza. La confianza es la montaña que tendremos que escalar", exclamó, y añadió que "la presunción de buena fe que había sustentado gran parte de la relación de los países del Golfo con Irán se desmoronó en cuestión de horas. Y reconstruirla podría llevar muchos años, quizás décadas".

La mayor parte de la energía que se produce en Emiratos Árabes Unidos proviene del gas natural y el petróleo, y sus exportaciones se han visto gravemente afectadas dado que usaban para el transporte el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán y posteriormente por Estados Unidos en el marco de la actual guerra.