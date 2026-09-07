Entra en vigor en Austria un polémico veto al velo islámico para menores de 14 en colegios

Según la medida aprobada por el Parlamento austríaco en diciembre pasado con amplia mayoría mediante una enmienda legal, quedan prohibidas en los recintos de las escuelas públicas y privadas para todas las menores de 14 años cualquier prenda que "cubra la cabeza según las tradiciones islámicas".

De acuerdo con el protocolo establecido, si una alumna acude al centro con el velo cubriendo la cabeza, el personal docente deberá solicitarle que se lo saque.

En caso de incumplimiento, la dirección del colegio citará a la estudiante y a sus padres o tutores legales para abordar el asunto en una reunión.

La normativa ha reavivado una controversia jurídica en el país al seguir a una regulación similar para las escuelas de primaria que fue anulada en 2020 por el Tribunal Constitucional.

Esa corte dictaminó entonces que el veto contradice el principio de neutralidad religiosa del Estado al aplicarse a una sola religión sin razón concreta, ya que no se aplicaba al uso de otros símbolos religiosos, por ejemplo de judíos o sikhs.

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La Comunidad de Fe Islámica en Austria (IGGÖ) ya ha anunciado que acudirá al alto tribunal para impugnar la nueva ley, mientras que en las redes sociales circulan llamamientos a incumplir la normativa.

El presidente de la IGGÖ, Ümit Vural, atizó la controversia la semana pasada al declarar a la televisión pública ORF que comprendía la resistencia de alumnas que eventualmente puedan asistir a clase con la cabeza cubierta.

Por su parte, el Gobierno -una coalición de conservadores, socialdemócratas y liberales- defiende el veto del velo como una medida para proteger a las niñas.

El Ejecutivo afirma que en los últimos años ha aumentado la presión y hasta coerción que sufren muchas jóvenes, no solo por parte de familiares, sino de compañeros musulmanes u otros alumnos mayores, para que se cubran la cabeza en clase.

En la votación parlamentaria de diciembre, el veto fue apoyado por los tres partidos gobernantes y el ultranacionalista FPÖ, la formación más votada en las elecciones legislativas de 2024.

Sólo Los Verdes, un partido ecologista y en oposición, votó en contra por considerar que la prohibición es inconstitucional.

La población musulmana en Austria se duplicado en los últimos 25 años -hasta unas 800.000 personas- en parte por la llegada de decena de miles de refugiados sirios y afganos a partir de 2015. EFE