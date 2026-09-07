Feministas confirman un nuevo crimen machista en Cuba, suman 48 en lo que va de 2026

La ONG detalló en sus redes sociales que la víctima es Camila González Arias, una adolescente de 17 años que falleció el pasado 21 de junio a manos de su presunta pareja, un hombre de 29 años, una diferencia etaria que la plataforma señala “no puede convertirse en una nota al margen”.

Según el reporte de AT, el hecho tuvo lugar en la casa del presunto asesino perteneciente a un barrio habanero conocido como La Palma del municipio Arroyo Naranjo, donde la adolescente murió tras ser agredida.

Alas Tensas señaló, además, que la adolescente vivía en un clima familiar marcado por profundas carencias y que, además de estudiar, debía cuidar de su hermana también menor de edad y de su madre y abuela, ambas enfermas.

“Una adolescente sostenía una estructura familiar en un país donde no hay ni agua, ni luz, ni protección social alguna”, detalla la plataforma.

El Observatorio de Alas Tensas (OGAT), puntualizó que, tras la muerte de la joven, “el crimen quedó prácticamente en silencio” y la organización “necesitó un proceso de verificación prolongado y difícil antes de reunir información suficiente para confirmar el feminicidio” este lunes.

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A su vez, llama la atención sobre los cinco casos de niñas y adolescentes asesinadas en contextos distintos de violencia feminicida en lo que va de año en Cuba y critica “la normalización” en el país “durante décadas de relaciones entre adolescentes y hombres adultos”, así como las consecuencias de estos “vínculos profundamente desiguales”.

Cuba eliminó en 2022 las dispensas legales y los permisos parentales que antes permitían el matrimonio de menores de edad (anteriormente posible desde los 14 años para mujeres y 16 para hombres); y la edad mínima para contraer matrimonio en el país caribeño se fijó en los 18 años.

Sin embargo, refiere AT, en la isla persisten las “uniones tempranas y la maternidad adolescente” y el crimen de González Arias “deja al descubierto una sociedad que ha normalizado vínculos profundamente desiguales entre adolescentes y adultos”.

El embarazo adolescente en Cuba es considerado un “serio problema social y de salud” por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años.

Además, la tasa del embarazo adolescente en Cuba se mantuvo en el nivel más alto en el grupo de las más jóvenes (de 10 a 14 años), con un 1,3 por cada 100 niñas en el 2021 y un 1,4 en el 2025, de acuerdo a un informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).