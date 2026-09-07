Finlandia termina la construcción de una valla metálica en parte de su frontera con Rusia

La valla metálica, de cuatro metros y medio de altura, está equipada con concertinas en su parte superior, así como con sensores y cámaras de videovigilancia para proteger los tramos de la frontera considerados de mayor riesgo, especialmente las zonas a ambos lados de los pasos fronterizos.

La barrera incluye además una franja de 25 metros de ancho sin vegetación paralela a la valla para facilitar la visibilidad, por donde discurre una pista de tierra que será patrullada por vehículos de la Guardia de Fronteras.

Su construcción comenzó en marzo de 2023 con un tramo de prueba de tres kilómetros próximo a la ciudad fronteriza de Imatra, en el sureste de Finlandia, y las obras a gran escala empezaron en agosto de 2024.

En conjunto, los segmentos de verja tienen una extensión total de 200 kilómetros, lo que supone cerca del 15 % de los 1.340 kilómetros de frontera entre Finlandia y Rusia, y su construcción ha costado 356 millones de euros, 22 millones menos de lo presupuestado, según la agencia fronteriza.

"La principal función del Estado es velar por la seguridad de sus ciudadanos. La valla de la frontera oriental es un elemento esencial de un sistema eficaz de seguridad fronteriza en estos tiempos de incertidumbre", señaló en un comunicado la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen.

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Según Rantanen, quien dio una rueda de prensa junto al cruce fronterizo de Nuijamaa (sureste del país), esta valla también es importante a nivel europeo, ya que contribuye a la seguridad fronteriza de la Unión Europea (UE) y del espacio Schengen.

"Sin un control creíble de las fronteras exteriores, no existen las condiciones necesarias para la libre circulación" dentro de Schengen, afirmó la ministra.

La nueva valla fronteriza es parte de la respuesta de Finlandia, país que tiene la frontera con Rusia más larga de la Unión Europea (UE) y la segunda de Europa, después de la de Ucrania, ante el aumento de las tensiones con Moscú a raíz de la invasión rusa de Ucrania y del ingreso del país en la OTAN.

En 2023 -el mismo año en que entró en la Alianza-, Finlandia registró un inusual incremento en la llegada de refugiados de terceros países a través de Rusia, un fenómeno que Helsinki consideró "un ataque híbrido" por parte de Moscú.

Por ello, en noviembre de ese año el Gobierno finlandés cerró todos sus pasos fronterizos con Rusia al tráfico de personas para impedir que se produjera una crisis migratoria similar a la que tuvo lugar en la frontera entre Polonia y Bielorrusia a finales de 2021.

Asimismo, el Parlamento finlandés aprobó en 2024 una ley que autoriza a la Guardia de Fronteras a devolver "en caliente" a los migrantes que lleguen a su frontera con Rusia para evitar el uso instrumentalizado de la migración por parte de Moscú.

Esa ley de carácter temporal tenía inicialmente una validez de un año, pero más tarde el Parlamento la prorrogó hasta finales de 2026 y la semana pasada el Ejecutivo propuso que siga en vigor dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2028.