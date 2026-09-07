Fiscalía paraguaya investiga las lesiones sufridas por exgobernador preso por corrupción

En un comunicado, el Ministerio Público informó que solicitó "oficios judiciales con carácter urgente" sobre el estado de salud del exfuncionario, quien la noche del domingo fue trasladado a un centro asistencial cercano a la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, antes conocida como la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumplía su pena.

González fue llevado inicialmente al Hospital del Barrio Obrero, en Asunción, la capital del país, para ser tratado por un golpe en la cabeza y otras heridas.

Posteriormente, fue derivado al Hospital Nacional de Itauguá (centro), donde esta jornada fue operado con éxito para aliviar la presión intracraneal que le produjeron dos sangrados en el cerebro.

El director de este hospital, Miguel Ferreira, dijo a periodistas que las lesiones de González pudieron ser producto de una caída tras sufrir un accidente cerebrovascular, aunque matizó que "en este momento no se puede determinar" la causa con precisión.

"Eso seguramente lo va a determinar la investigación", añadió Ferreira. Tras la operación, el exgobernador permanece en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado.

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También hoy, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, mostró ante periodistas los videos de las cámaras de seguridad frente a la celda de González para salir al paso de las "especulaciones".

"Se especuló mucho a lo largo de todo el día: que entraron en grupo, que lo golpearon agentes penitenciarios, que un grupo de personas le propinó una golpiza", declaró Nicora.

En las imágenes, se aprecia cómo el compañero de celda de González pide ayuda a los custodios de la prisión, y cómo luego el exgobernador es trasladado de urgencia a un hospital.

Asimismo, Nicora explicó que el compañero de celda del exgobernador refirió que la noche del domingo lo despertó el ruido de un fuerte golpe en el baño, y que al revisar la pieza encontró a González tirado en el piso, consciente y "balbuceando", sin la habilidad para hacerse entender.

González estuvo al frente del departamento Central, el más poblado de Paraguay, entre 2018 y 2022, cuando fue destituido por la Junta Departamental -el órgano legislativo de la región- después de que fuera imputado por el caso conocido en el país como "fondos covid-19".

El pasado 4 de agosto, el exgobernador se entregó a la Justicia tras apuntar que no tenía "nada que ocultar" y estaba en conocimiento de una orden de captura en su contra, según explicó entonces a periodistas el jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, Ramón Cañete.

De acuerdo con la investigación, González fue responsable de desviar unos 5.105 millones de guaraníes (más de 862.000 dólares a la tasa de cambio actual del Banco Central de Paraguay) que estaban destinados a la recuperación de la economía, hechos que cometió entre 2020 y 2021.

Los hallazgos revelaron que el exgobernador entregó millonarios fondos a una ONG para la supuesta ejecución de obras que resultaron ser "fantasmas" y justificó los gastos con facturas falsas y clonadas.