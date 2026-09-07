Flávio Bolsonaro lanza su propio canal de televisión digital para impulsar su campaña

'TV Celular Flávio Bolsonaro' es la nueva plataforma de emisión 24 horas del primogénito del líder ultraderechista, quien parte con una ligera desventaja en los sondeos con respecto al presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

Coincidiendo con el Día de la Independencia, el aspirante del Partido Liberal encabezó la primera retransmisión desde un estudio de São Paulo, equipado con una gran pantalla y una mesa con varios micrófonos, desde la cual vertió críticas contra la gestión de Lula, entrevistó a aliados y destacó algunas de sus promesas de campaña.

También atacó al juez del Supremo Alexandre de Moraes, quien condujo el juicio que llevó a prisión a su padre por intento de golpe de Estado y ahora está bajo sospecha por su cercanía con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

"Tenemos la obligación de levantar la cabeza y rescatar la moral de este país, rescatar la credibilidad de las instituciones", expresó el senador de 45 años.

En su primera ronda de entrevistas invitó a su esposa, Fernanda Bolsonaro; a su principal asesora económica, Daniella Marques; y al exsecretario de Seguridad de São Paulo y candidato al Senado, Guilherme Derrite.

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Flávio, vestido con una camiseta amarilla con el mensaje "Mi partido es Brasil", prometió que, si gana los comicios, montará un Gobierno "dinámico, moderno y con inteligencia artificial" que ejercerá el poder "con mucha austeridad".

En este sentido, adelantó "un tijeretazo" en el gasto público con el objetivo de reducir los altos tipos oficiales de interés, hoy en el 14,0 % anual, y aliviar así el elevado nivel de endeudamiento de los brasileños.

Flávio se refirió a su candidatura como "un proyecto de Dios"; elogió a su padre, inhabilitado, condenado a 27 años de cárcel y en prisión domiciliaria por golpismo; y, en un intento por captar el voto conservador, dijo que las mujeres son "fundamentales para la perpetuación de la especie humana en la Tierra".

"Si los hombres se embarazaran, la especie humana se habría extinguido de la Tierra hace mucho tiempo, porque no aguantaríamos llevar una vida durante nueve meses en la barriga. Tampoco conseguiríamos amamantar; imagínate a un hombre con un bebé colgado del pecho, succionando... No podría. Gracias a Dios, Dios hizo a las mujeres con esa fortaleza y con esa sensibilidad", indicó.

En otro momento, Flávio conversó por videollamada con su hermano Eduardo, autoexiliado en Estados Unidos y condenado por el Supremo en junio a 4 años de cárcel por intentar interferir en el juicio a su padre promoviendo sanciones del Gobierno de Donald Trump contra Brasil.

El candidato presidencial encabezará este mismo lunes una manifestación en la Avenida Paulista de São Paulo con motivo del Día de la Independencia, como solía hacer su padre.