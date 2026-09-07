Francia valora que EE.UU. haya incluido a los europeos en las discusiones sobre Ucrania

Fuentes de la presidencia francesa destacaron el significado de que en el encuentro con Zelenski en Kiev de los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se abriera la puerta a los consejeros diplomáticos del presidente francés, Emmanuel Macron; del canciller alemán, Friedrich Merz; y del primer ministro británico, Andy Burnham, un trío de países conocido como P3.
Las fuentes destacaron que de esta forma los europeos no sólo estuvieron "asociados a la conversación", sino que confían en seguir estándolo de nuevo en el futuro.
De esa forma, pudieron decir a los enviados de Trump que si se reanudan las negociaciones de paz -que es una posibilidad que el presidente ruso, Vladímir Putin, planteó el sábado cuando recibió en Moscú a los mismos Witkoff y Kushner- se tendrían que cumplir las condiciones que los europeos y Ucrania han defendido desde el principio.
Según el relato que hicieron los emisarios estadounidenses a los europeos, Putin les mostró "una nueva disponibilidad rusa para negociar" después de las elecciones a la Duma del próximo día 20, y que eso significaría "un nuevo arranque" del proceso.
Además, el Kremlin no excluyó la posibilidad de mantener "discusiones trilaterales", es decir, entre rusos y ucranianos con los estadounidenses como mediadores, lo cual "es algo bueno", destacaron las fuentes.
El Elíseo quiso insistir en que la gira de Witkoff y Kushner por Moscú y Kiev pone en evidencia que Estados Unidos vuelve a implicarse en el conflicto, y que Rusia quiere reanudar las conversaciones y acepta que se haga sobre bases nuevas, aunque constató que por el momento Putin sigue planteando "exigencias inaceptables".
Al mismo tiempo, la presencia del P3 en la capital ucraniana da a los europeos "la posibilidad de hacer diplomacia" y de poner en práctica su objetivo de "una negociación robusta, encuadrada y que dé lugar a una paz duradera y sostenible".
Eso exige, aseguran, que se tengan en cuenta, entre otras cosas, las posiciones de Ucrania en cuanto a las eventuales cesiones de territorios, las garantías de seguridad que se ofrecerían a Kiev en caso de acuerdo de paz y que se contemplen sus demandas de reparaciones de guerra.