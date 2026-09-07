Frontex gestionó un 10 % más de retornos de migrantes en el primer semestre de 2026

En un informe difundido este lunes, la agencia con sede en Varsovia explica que aproximadamente dos de cada tres de esos retornos fueron voluntarios: unos 21.000 casos frente a las 19.000 del mismo período del año previo.

Los casos de salida voluntaria implican que el migrante acata la decisión de expulsión y recibe ayuda práctica o financiera para volver a su país, mientras que las devoluciones forzosas se ejecuta ante el incumplimiento de la salida, lo que a menudo requiere escoltas, médicos acompañantes o el flete de vuelos chárter.

Frontex asegura que su asistencia a los migrantes retornados continúa incluso después de consumarse la devolución a los países de origen y, según los datos de la propia agencia, unas 14.000 personas se registraron para recibir ayuda de reintegración en el primer semestre de 2026, una cifra muy superior a las 8.000 de 2025.

Este apoyo incluye formación profesional, asesoramiento o microcréditos para abrir negocios, una labor para la cual la agencia europea desplegó a 109 especialistas de retorno en 15 Estados miembros y a 118 oficiales de escolta y apoyo en 11 países no comunitarios.

Respecto al origen de los retornados con apoyo de Frontex de enero a junio de 2026, las diez principales nacionalidades fueron las correspondientes a Turquía, Siria, Georgia, Colombia, India, Brasil, Albania, Marruecos, Nigeria e Irak.

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Asimismo, Alemania, Francia, Chipre, Bélgica y Suecia fueron los cinco Estados miembros de la Unión Europea que registraron el mayor volumen de estas devoluciones asistidas.

En total, Frontex ha participado en unos 215.000 retornos de migrantes irregulares desde 2022.

Según datos de la agencia estadística comunitaria Eurostat, en el primer trimestre del año fueron devueltas a sus países de origen 34.550 personas en total, un 2 % más que el trimestre anterior y un 8,1 % más con respecto al mismo periodo de 2025.