FundéuRAE: “somos capaces de”, no “somos capaz de”

No obstante, es frecuente encontrar en los medios frases como las siguientes: “Las gafas serían capaz de detectar los sentimientos y emociones de los usuarios”, “Los internacionales del país han sido capaz de subir el nivel” o “Muchos no fueron capaz de reconocerla”.

De acuerdo con lo explicado en el “Diccionario panhispánico de dudas”, el adjetivo “capaz”, cuyo plural es “capaces”, debe concordar en número con la palabra a la que se refiere, que puede ser un sustantivo o un pronombre. No es recomendable mantenerlo invariable: “Ella es capaz de ganar”, pero “Ellas son capaces de ganar”.

Así pues, en las frases del principio, lo apropiado habría sido escribir “Las gafas serían capaces de detectar los sentimientos y emociones de los usuarios”, “Los internacionales del país han sido capaces de subir el nivel” y “Muchos no fueron capaces de reconocerla”.

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