Ghana evacuó desde mayo a cerca de 1.900 nacionales que vivían en Sudáfrica

“Mediante esta operación, que comenzó en mayo de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores evacuó a casi 1.900 ciudadanos ghaneses que se registraron voluntariamente para ser repatriados”, indicó la cartera de Exteriores ghanesa en un comunicado.

El ministerio también comunicó que repatrió los cadáveres de dos ciudadanos ghaneses que fueron “atacados y asesinados”, mientras que uno falleció al llegar a Acra, capital del país.

Tras la llegada del último grupo de 41 personas el pasado viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, informó este lunes en rueda de prensa de que el coste total del operativo de repatriación alcanzó los 3,76 millones de euros.

Los mayores desembolsos se destinaron a vuelos chárter, billetes de avión, transporte terrestre, alimentación, alojamiento y atención médica, con unos 2,94 millones de euros, mientras que los subsidios de reintegración y transporte representaron unos 817.000 euros.

Asimismo, la repatriación de los restos mortales de dos ghaneses fallecidos en Sudáfrica supuso un desembolso de 6.378 euros.

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Las ayudas individuales ascendieron a unos 378 euros en concepto de subsidio de reintegración y 38 euros para transporte por cada retornado.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Nacional para la Gestión de Desastres de Ghana (NADMO) y la Cruz Roja brindaron apoyo psicosocial, logística, comidas calientes y agua.

La tensión continúa creciendo en Sudáfrica tras la ola de ataques xenófobos y protestas en principio dirigidas contra la inmigración ilegal, pero que han resultado en violencia e incluso muertes contra migrantes africanos.

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos de Sudáfrica, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

Alrededor de 180.000 africanos procedentes de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania o la República Democrática del Congo (RDC) han sido repatriados a sus países de origen, según la suma de los datos oficiales proporcionados por los respectivos gobiernos.