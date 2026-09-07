Hamás acusa a Israel de retirar escombros con cadáveres de desaparecidos de Gaza

"La manipulación de estos lugares y de los restos y pruebas que contienen constituye una violación del derecho internacional y de la resolución de la Corte Internacional de Justicia que exige la conservación de pruebas", recoge el comunicado Hamás.

Además, el grupo islamista condenó la presunta retirada de restos como un "ataque a la dignidad de los mártires y al derecho de sus familias a recuperar y enterrar a sus seres queridos".

Unos 7.400 cadáveres permanecen desaparecidos en Gaza, sepultados por escombros o en lugares inaccesibles, dijo a EFE el director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales por la ofensiva de Israel en el Ministerio de Sanidad de Gaza, Zaher al Waheidi.

El más del 53 % del territorio gazatí tras la línea amarilla, a la que se retiraron las tropas de Israel al inicio de la tregua, permanece bajo su dominio militar e inaccesible para los gazatíes. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostiene que controlan hasta el 60 % del territorio.

En este perímetro, en el que las fuerzas armadas israelíes llevan a cabo demoliciones de forma habitual, pueden quedar restos humanos que se verían afectados por las obras y movimiento de escombros del Ejército israelí.

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La denuncia de Hamás se produce apenas horas después de que la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtiera de que la retirada a gran escala de escombros en zonas de Gaza bajo control militar israelí podría ser utilizada para borrar las huellas de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio.

"Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal, es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas", advirtió en un comunicado.