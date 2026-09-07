Honduras se incauta de varios fardos con cocaína y captura a 5 colombianos y 6 hondureños

La droga fue decomisada a unas 30 millas náuticas al norte de la barra de Patuca, en el Caribe hondureño, según indicó la misma fuente en sus redes oficiales.

Según el informe preliminar, en la operación se intervino una embarcación pesquera camaronera llamada Miss Celeste, de bandera hondureña, una lancha rápida y se detuvo a once personas, de las cuales cinco son colombianas.

El informe señaló además que los detenidos y la droga fueron trasladados a la Base Naval de Caratasca, en el departamento caribeño de Gracias a Dios, para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

En la operación participaron efectivos de la Fuerza Naval, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

Según la institución castrense, los agentes continúan las labores de inspección en alta mar, donde localizaron más fardos de presunta droga que fueron lanzados al mar durante la huida.

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En lo que va de 2026, las autoridades hondureñas se incautaron de más de tres toneladas de cocaína en operaciones registradas en el Caribe, así como en el norte y el sur del país.