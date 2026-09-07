Huelga de trabajadores vuelve a restringir las operaciones en Puerto de Montevideo

"La guardia definida unilateralmente por el sindicato resulta insuficiente para garantizar la continuidad operativa de la terminal", indica el comunicado de la empresa, que manifiesta que esta "operativa limitada" genera "importantes daños y perjuicios a TCP, sus clientes, los usuarios del puerto y toda la cadena logística".

El conflicto sindical, que suma más de 30 días de paralizaciones en lo que va del año, tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

El 26 de agosto, el sindicato se declaró en asamblea permanente debido al "agotamiento de las instancias de diálogo por la falta de negociación de buena fe por parte de la empresa".

Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos "en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un 'hub regional', derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país".

Por su parte, la empresa asegura haber presentado recientemente "una propuesta cuyos avances fueron valorados por la asamblea de trabajadores" y haber incorporado "nuevas mejoras" a los planteos del sindicato, por lo que rechaza "las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La empresa comunicó que este lunes el sindicato manifestó "una aceptación condicionada de la propuesta" de la empresa, por lo que de momento no solicitarán que se declare la esencialidad (servicio público vital) del sector.

Si bien el Gobierno no descarta la posibilidad de declarar la esencialidad en el Puerto, este lunes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que este instrumento solo ha sido solicitado por "el sistema político" y no por la empresa y aseguró que las partes están "cerca de firmar un acuerdo".