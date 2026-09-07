Inflación interanual de Colombia sigue al alza y se ubica en el 6,24 % en agosto de 2026

"En agosto de 2026 la variación anual del IPC (índice de precios al consumidor) fue 6,24 %, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,10 %", detalló el DANE en un comunicado.

El comportamiento de la inflación en los últimos doce meses estuvo explicado, principalmente, por la variación de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,74 %), y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,10 %).

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señaló que la inflación tuvo una variación mensual del 0,39 % en agosto, un aumento de 0,22 puntos porcentuales frente a la cifra registrada en julio pasado, y de 0,20 puntos con respecto al octavo mes de 2025.

"La división Recreación y cultura registró una variación mensual de 0,89 %, siendo esta la mayor variación mensual", agregó la información.

El banco central mantuvo en julio pasado elevados los tipos de interés, en el 12 %, debido a las presiones inflacionarias, y el IPC interanual de julio confirma esa tendencia, pues el 6,03 % es el doble de la meta del 3 % fijada para el año por la autoridad monetaria.

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El próximo 30 de septiembre, la junta directiva de ese organismo se reunirá para definir si mantiene o modifica las tasas de interés.