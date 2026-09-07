Irán denuncia que EAU ha impedido el regreso de 10 pescaderos retenidos en ese país

"Los billetes de regreso a Bandar Abás (ciudad sureña de la provincia de Hormozgán) de los pescadores detenidos en Emiratos Árabes Unidos ya habían sido emitidos y se habían realizado todas las coordinaciones necesarias entre las autoridades iraníes y emiratíes para su regreso. Sin embargo, en el último momento, la parte emiratí impidió su salida", dijo el responsable de la representación de la Cancillería en la provincia de Hormozgán, Mohammad Soleimani, según informó la agencia Mehr.

Según el funcionario, las autoridades emiratíes no ofrecieron ninguna explicación sobre los motivos de su decisión.

De acuerdo con el Ministerio iraní de Exteriores, el viaje de los pescadores a Bandar Abás estaba programado para hoy.

Estos ciudadanos iraníes habían sido localizados en Emiratos Árabes Unidos después de que, a mediados de agosto, un total de 13 pescadores desaparecieran en aguas cercanas a Bandar Lengeh, ciudad portuaria a orillas del golfo Pérsico. El paradero de los otros tres continúa sin conocerse.

Emiratos Árabes Unidos anunció el pasado 18 de agosto la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, después de que las autoridades emiratíes detectaran el lanzamiento de dos misiles balísticos iraníes hacia su territorio.

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Durante la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, el país persa lanzó cientos de misiles y drones que, según Teherán, tenían como objetivo instalaciones y bases estadounidenses en Emiratos.