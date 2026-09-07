Irán dice que una delegación investiga en Catar el caso de pilotos supuestamente retenidos

"El seguimiento del destino de los tres valientes pilotos del país está presente de forma constante en todas las consultas diplomáticas, y una delegación técnica del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas también viajó a Catar en los últimos días para realizar investigaciones especializadas", aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz de la diplomacia iraní dijo que su país continúa las conversaciones con "toda seriedad" y "no renunciará a la defensa de los derechos de estos ciudadanos hasta alcanzar un resultado definitivo".

Bagaei no ofreció más detalles sobre las circunstancias en las que se encuentran los pilotos, después de que las Fuerzas Armadas iraníes informaran a finales de agosto de que su estado de salud "no es bueno" y pidieran su traslado a un hospital "lo antes posible".

Irán sostiene que Catar mantiene como prisioneros a los pilotos Yavad Salehi, Abdolmayid Dashtian y Omran Barushian, capturados con vida por las fuerzas cataríes después de que sus cazas Su-24 se estrellaran durante una operación contra objetivos estadounidenses en marzo, mientras que un cuarto piloto murió en la operación y su cuerpo fue devuelto a Irán.

Teherán había acusado anteriormente al país árabe de obstaculizar la investigación sobre el paradero de estos militares.

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Catar, por su parte, había negado que mantenga prisioneros a los piloto e invitó a las autoridades iraníes a visitar el país para resolver la disputa, invitación a la que Teherán no había respondido, según las autoridades cataríes.