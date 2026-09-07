Italia registra en 2026 su verano más cálido desde 1950

El dato corresponde a las temperaturas medias registradas a dos metros del suelo en el conjunto del país, que indica que las temperaturas han sido superiores a las del año anterior durante todos los meses hasta agosto.

El mayor incremento se produjo precisamente en agosto, cuando la media nacional alcanzó los 25,6 grados.

Esta cifra supone una anomalía de 5,2 grados respecto a la media de agosto del periodo 1951-1980, que fue de 20,4 grados, y de 3,5 grados frente a la media del periodo 1991-2020, situada en 22,1 grados.

Los datos apuntan además a que 2026 podría terminar como el año más cálido en Italia desde 1950; por primera vez en la serie histórica, julio y agosto han sido consecutivamente los meses más cálidos registrados.

"Este año, ya en primavera se había alcanzado una temperatura media récord para la estación -12,1 °C a dos metros del suelo-, igualando la registrada en 2024, el año más cálido en términos absolutos desde 1950", afirmó el investigador del CNR del estudio, Lorenzo Arcidiaco.

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Entre enero y agosto, alrededor del 70 % del territorio italiano registró anomalías de temperatura superiores a un grado, mientras que en cerca del 40 % la anomalía superó los dos grados.

Las zonas más afectadas se concentran principalmente en las llanuras del noroeste y en áreas de los Apeninos, mientras que Roma, Florencia y Turín también reflejaron episodios intensos y varias olas de calor entre junio y agosto.