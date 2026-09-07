Japón registró un superávit por cuenta corriente de 16.721 millones de euros en julio

La cifra es un 15,6 % superior al saldo anotado en el mismo mes del año anterior, según los datos preliminares publicados por el Ministerio de Finanzas del archipiélago.

La balanza comercial japonesa tuvo en el séptimo mes del año un déficit de 399.900 millones de yenes (2.237 millones de euros), lo que supone un empeoramiento frente al déficit de 187.700 millones de yenes (1.050 millones de euros) del año pasado y frente al de 135.200 millones de yenes (756 millones de euros) del mes precedente.

Las exportaciones aumentaron un 24,1 % interanual, hasta los 11,25 billones de yenes (62.993 millones de euros), mientras que las importaciones crecieron un 25,9 %, hasta alcanzar los 11,65 billones de yenes (65.224 millones de euros).

La balanza de servicios registró un déficit por valor de 512.900 millones de yenes (2.870 millones de euros), una mejoría frente al déficit de 771.100 millones de yenes (3.981 millones de euros) registrado el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la cuenta de rentas registró un saldo positivo por valor de 4,28 billones de yenes (24.018 millones de euros), un 5,8 % interanual más.

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La de transferencias registró un déficit por valor de 387.900 millones de yenes (2.172 millones de euros), lo que supone una reducción interanual del 23,8 %.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país.