Jefa de organización benéfica rusa anuncia que dejará su cargo tras críticas a la guerra

"Tengo unos meses para terminar las cosas e intentar organizar todo de tal forma para que 'La casa del faro' trabaje sin mí. Tendré que dejar el cargo de directora", reza un mensaje de Moniava, publicado por sus amigos en redes sociales.

Según explica, se trata del tiempo que va a durar la investigación de su caso, al que seguirá, según ella, una condena de entre cinco o diez años de cárcel.

"Me preocupa mucho que mi caso penal afecte negativamente a la Casa del Faro y que la gente ayude menos. Les pido a todos que, si les es posible, no abandonen la Casa del Faro y que donen dinero para que el centro siga funcionando. La Casa del faro atiende a más de 1.000 pacientes y cuenta con 400 empleados", agrega el mensaje.

Moniava, que trabajó desde 2008 en distintas organizaciones benéficas, fundó 'La Casa del faro', que ayuda a niños con enfermedades oncológicas y hematológicas, en 2018.

La benefactora fue detenida e interrogada el pasado 2 de septiembre, acusada de difundir información "falsa" sobre el ejército.

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Según la defensa de Moniava, la causa penal en su contra está relacionada con un mensaje de Telegram difundido un año después del inicio de la guerra en Ucrania, en el que lamenta las víctimas inocentes de la contienda.