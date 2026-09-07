Jefe de Junta de Paz: solución de dos Estados será imposible si no se aplica plan de Gaza

"Yo diría que si Gaza continúa como está ahora o no avanza hacia la implementación de la hoja de ruta y el plan que tenemos bajo el plan integral, la solución de dos Estados será prácticamente imposible", dijo en la tercera edición del Hili Forum, en Abu Dabi.

El máximo representante de esta organización internacional impulsada y presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "la única forma" para la implementación de dicho plan es si hay "una gobernanza de transición, un desmantelamiento de las armas y una retirada en Gaza, y eso nos volverá a encaminar para las discusiones políticas que debemos llevar a cabo".

"Porque con todo lo que está sucediendo en Cisjordania y con más del 50 % de Gaza ahora bajo control del Ejército israelí y menos del 50 % bajo control de Hamás, no existe un camino creíble hacia una resolución política del conflicto", indicó.

El plan contempla un proceso gradual que incluye el desarme de las facciones palestinas, en referencia al movimiento islamista Hamás, de forma simultánea a la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, así como la transferencia de la administración de Gaza a un Comité Nacional para la Administración de Gaza y la reconstrucción de la Franja.

El diplomático búlgaro aseveró que están dialogando con otros dos países que se sumarán a la fuerza internacional en Gaza "en las próximas dos semanas", sin desvelar quiénes.

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Asimismo, indicó que el principal obstáculo en estos momentos es Israel, ya que el país "está en período electoral, lo que complica las cosas por razones internas y políticas".

También añadió que en la actualidad se está "muy lejos" de la reconstrucción en Gaza, donde se necesita avanzar hacia una "pronta recuperación".

Pero, a pesar de todos estos obstáculos, Mladenov espera que haya noticias positivas "en las próximas semanas".

De acuerdo al recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, más de 1.330 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante el alto el fuego en la Franja, desde hace casi un año, en la práctica violado a diario por Israel.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la cifra supera las 73.470 víctimas mortales.