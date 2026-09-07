Kallas advierte que la ultraderecha en Alemania es "ciega" a amenaza rusa, tras su triunfo

En una rueda de prensa en Vilna con el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius, Kallas resaltó que las "amenazas" se están acercando a Europa y citó como ejemplo el dron explosivo hallado en el aeropuerto alemán de Leipzig, detrás del cual el Gobierno alemán ve la mano de Rusia.

"Hemos visto un número creciente de actos de sabotaje y amenazas en Europa. Al mismo tiempo están ganando terreno partidos ciegos ante las amenazas, que dicen que no tenemos que hacer nada ante esto porque no es asunto nuestro", lamentó.

"Temo que nos despertemos de repente en una situación en la que no hayamos hecho lo suficiente para ser capaces de disuadir las amenazas y defendernos. Pero por supuesto es cosa de los alemanes, como país democrático, tomar sus decisiones", agregó.

También Sinkevicius se declaró "preocupado" por la victoria en la región germana de Alternativa por Alemania (AfD), una formación que aboga por restablecer las relaciones comerciales con Rusia y que rechaza el apoyo militar a Ucrania.

"Vemos que las fuerzas políticas extremas están ganando apoyo en Europa. Es una llamada de alerta para los partidos políticos tradicionales de derecha e izquierda", afirmó el político socialdemócrata.

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No obstante, resaltó que se trata de unas elecciones libres y democráticas y que el resultado obtenido por AfD en una región no afectará a la cooperación entre Lituania y Alemania.

AfD ganó el domingo claramente las elecciones en Sajonia-Anhalt y tiene la posibilidad de gobernar por primera vez en un estado federado de Alemania.

El partido ultra se hizo con el 43,8 % de los votos, más del doble del 17,2 % de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz, que se desplomó 20 puntos en lo que el líder germano ha calificado de la peor derrota sufrida "en décadas" por su formación.