Kallas cancela su grupo de expertos para agilizar política exterior UE por falta de apoyo

"Estaba previsto inicialmente para esta mañana. Ahora bien, algunos Estados miembros consideraron que no era el camino adecuado que seguir en este momento", indicó el portavoz de Kallas Christian Wigand durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, preguntado por la iniciativa anunciada por la alta representante y vicepresidenta de la CE la semana pasada.

Wigand, preguntado por la cancelación, agregó que, "tras mantener algunas conversaciones con los ministros, la alta representante y vicepresidenta ha decidido no seguir adelante con la iniciativa y está buscando nuevas formas de colaborar con los Estados miembros".

"Lo que está claro es que el diagnóstico no ha cambiado y que Europa debe actuar con mayor rapidez en materia de defensa", concluyó.

El pasado martes Kallas, desde la reunión informal de ministros de Defensa de la UE celebrada en Newtownmountkennedy (Irlanda), anunció que pondría en marcha esta semana un grupo de alto nivel formado por antiguos líderes políticos y militares en el que también estarían representados el Reino Unido y Ucrania, para abordar desde una "perspectiva nueva" los retos en defensa.

"¿Por qué contar con estos líderes políticos y militares? Creo que ya saben que ellos pueden decir cosas que nosotros, como instituciones, quizá no podamos decir", comentó entonces Kallas.

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Kallas instó también al nuevo grupo de alto nivel a "cuestionar el pensamiento convencional y mirar más allá de limitarse a hacer más de lo mismo".

"Se trata, en realidad, de identificar qué debe hacer Europa de forma diferente para poder defenderse mejor, más rápido y de forma más inteligente", resumió.

Igualmente desde Irlanda, y tras una reunión de ministros comunitarios de Exteriores el miércoles, aseguró que "una mayoría" de Estados miembros respalda la actual estructura institucional del servicio diplomático de la UE y no dar más competencias a la Comisión Europea en ese ámbito.

A su juicio, "el problema" se basa en que, "aunque la política exterior la elaboramos conjuntamente con los Estados miembros, los instrumentos suelen estar en manos de la Comisión: el comercio, la ayuda al desarrollo, la ampliación, la migración, los visados".

Por lo que se refiere a "la forma de trabajar", pidió considerar más seriamente la abstención constructiva y otras herramientas que prevén los Tratados, respetar los principios de cooperación leal y solidaridad mutua, y un "vínculo más sólido" entre la labor de los ministros de Asuntos Exteriores y los debates de los líderes europeos".

Kallas ha enviado a la nueva secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la ex ministra neerlandesa Kajsa Ollongren, en una gira por las capitales para "hacer avanzar el diálogo".