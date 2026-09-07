Kallas, tras la visita a Kiev de los enviados de Trump: Rusia no está dispuesta a negociar

"Me alegro de que los enviados especiales visitasen Kiev. Para los ucranianos esto significó tres días sin bombardeos contra civiles. Ésta es la parte positiva de la visita", comentó Kallas en Vilna, en una rueda de prensa con el primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevicius.

La jefa de la diplomacia europea expresó la esperanza de que en la capital ucraniana los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, hayan experimentado de primera mano cuál es la situación "sobre el terreno" y que los ucranianos les hayan mostrado que "Rusia no está interesada en la paz", sino todo lo contrario.

"Cuando pierden la iniciativa sobre el terreno, bombardean a los civiles desde el cielo. Ahora mismo no vemos que Rusia esté interesada en la paz. No han realizado ni una sola concesión de las que serían capaces de hacer", dictaminó.

Al mismo tiempo, destacó que "está claro" que la Unión Europea (UE) no puede ejercer de mediadora ya que no es neutral en el conflicto, y que ambas partes "tienen que hablar entre ellas".

Kallas recordó también que de cara a un posible acuerdo de paz, la UE se enfrentaría a numerosas peticiones, sin explicitar si se refería a la concesión de garantías de seguridad o al ingreso de Ucrania en el bloque comunitario.

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En este contexto, recalcó que no se puede "dar sin recibir nada a cambio" y que a nivel de ministros europeos de Exteriores ya se ha discutido qué señales debe dar Rusia para que sea posible "avanzar".

"Así las negociaciones serían algo mas igualitarias, en lugar de colocar toda la presión sobre Ucrania, que, por cierto, es aquí la víctima, porque los rusos comenzaron esta guerra", señaló.

Witkoff y Kushner se han entrevistado tanto con el presidente ruso, Vladímir Putin, como con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en un intento de reanudar los contactos trilaterales entre EE.UU. y los bandos enfrentados, que se interrumpieron en febrero pasado debido al comienzo de la operación militar contra Irán.

Los dos emisarios del presidente Donald Trump viajaron el domingo por primera vez a Ucrania, ya que hasta ahora el equipo de Zelenski y él mismo siempre han tenido que trasladarse a EE.UU., o a otros países, mientras que sí habían estado en varias ocasiones en Moscú.